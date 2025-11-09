Cumhurbaşkanı kararı ile basit usulde vergilendirilen esnafın kapsamı daraltıldı. 840 bin esnafın yaklaşık 300 bini gerçek usule geçecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bu geçişin esnafı hazırlıksız yakaladığını belirterek, düzenlemenin ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, sık değişen vergi düzenlemelerinin esnafı zora soktuğunu belirterek, “Artık enflasyon karşısında esnafın nefes alabilmesini sağlayacak tedbirler alınmalı. Aksi halde 250 ile 300 bin işyeri kapanabilir. Cumhurbaşkanımızın 840 bin esnafı bu kapsamdan muaf tutmasının nedeni de buydu. Esnaf, ekonominin çarklarını döndüren, kendi kendine istihdam yaratan bir kesimdir” dedi.

‘SERMAYE SIKINTISI VAR’

Palandöken, “Basit usul kapsamındaki esnafların birçoğu için artık gün yaklaşıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Muhasebe ücretleri, e-hacizler ve sürekli değişen vergi mevzuatı derken, esnaf artık iş yapamaz hale geldi. Sayın Maliye Bakanımız, en azından belirli bir süre tanıyarak, örneğin bir yıl önceden hazırlık yapılmasına imkan sağlayabilirdi. Ancak uygulamanın başlamasına yalnızca bir ay kaldı. Bu kadar kısa sürede sistemleri nasıl kuracaklar, hangi parayla temin edecekler” ifadelerini kullandı. Basit usulde vergilendirilen esnafın sermaye sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Palandöken, “Enflasyonu düşürmenin yöntemi bu değil. Sosyal güvenlik primleri yılda yaklaşık 120 bin lira civarında. Eğer bu kişiler yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu yük devlete binecek” dedi.

Esnafın eline para geçmeden haczediliyor

E-haciz uygulamalarının esnafı çıkmaza soktuğunu dile getiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Borç miktarı kadar değil, tüm mal varlığına haciz geliyor. İnsan borcunu ödemek istese bile hesaplarına anında haciz konuluyor. Ürünü satıyor, parasını bekliyor ama paraya ulaşamıyor. Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor, ödeme yapamıyor. Gayrimenkulünü ya da aracını satmak istiyor ama her tarafta haciz var. İnsanlar bunalıma giriyor” dedi.