Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere dönmeye hazırlanıyor.



Ferah'ın 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserin biletleri ise dün saat 12.00'de satışa çıktı. 17 bin kişi kapasitesi bulunan konser alanındaki biletleri almak için 300 bin kişi online kuyruğa girerken, biletler dakikalar içerisinde tamamen tükendi.





Genel biletleri 2 bin 500 TL'den başlayan konserde sahne önü biletler ise 3 bin 600 TL'ye satıldı. On binlerce kişinin bilet alamaması üzerine fırsatçılar harekete geçti.



KARABORSA FİYATLARI 80 BİN LİRAYA FIRLADI



Birçok kişinin bilet alamadığı etkinlikte sistemin açıklarından yararlanan fırsatçılar, çok sayıda bileti satın alarak karaborsaya çıkardı. En pahalı biletin gişe fiyatının 3 bin 600 TL olduğu etkinlikte karaborsa fiyatları ise 80 bin TL'ye dayanmış durumda.