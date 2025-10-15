Emrah küçük yaşlarından beri hem sahnede hem de ekranlarda yer alıyor. Son birkaç yıldır ise tamamen şarkıcılığıyla anılıyor.

54 yaşındaki şarkıcı konser vermeye devam ederken, özel hayatı ve yatırımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 330 dairesi olduğu konuşulan Emrah bu sefer son haliyle gündeme geldi.

Instagram'da son halini nazar boncuğu emojisiyle paylaşan Emrah, çok sayıda yorum aldı. Kimileri Emrah'ı Özcan Deniz'in yeni imajlı haline benzetirken kimileri de "Yaşlanmış" yorumunda bulundu.