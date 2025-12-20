Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan Engin Akbadal, yaklaşık 12 yıl önce yakalandığı ve halk arasında “fil hastalığı” olarak bilinen lenfödem nedeniyle zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Zamanla 300 kiloya ulaşan Akbadal, hastalığın ilerlemesi sonucu yatağa bağımlı hale gelirken, son 5 yıldır evinden çıkamıyor.

YANLIŞ TEŞHİS KURBANI

Geçimini uzun yıllar hamallık yaparak sağlayan lise mezunu Akbadal, ani kilo artışı sonrası başvurduğu hastanelerde uzun süre doğru teşhis konulamadığını söyledi. İlerleyen süreçte lenfödem tanısı alan Akbadal’ın hastalığı hızla ilerledi ve günlük yaşamını tek başına sürdüremez hale geldi.

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Akbadal, hastalığın aşama aşama ilerlediğini ve her atakta durumunun daha da ağırlaştığını dile getirdi. Uzun süre tedavi imkânı bulamadığını belirten Akbadal, son dönemde bir doktorun tedavi konusunda umut verdiğini ancak maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi.

BALKONA BİLE ÇIKAMIYOR

Günlerinin büyük bölümünü evde geçirdiğini anlatan Akbadal, en basit ihtiyaçlarını bile yardımla karşılayabildiğini ifade etti. Bir dönem balkona çıkabildiğini, ancak artık bunun da mümkün olmadığını belirten Akbadal, özel bir sistemle hareket edebildiğini kaydetti.

Tedavisi için yaklaşık 12 milyon TL gerektiğini belirten Akbadal, bu miktarı kendi imkânlarıyla karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. Hayatındaki en büyük isteğinin yeniden dışarı çıkabilmek olduğunu dile getiren Akbadal, eşiyle birlikte yürüyüş yapmayı, arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etmeyi özlediğini ifade etti.

Akbadal’ın yaşadığı zorlu süreç, nadir hastalıklarla mücadele eden bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi ve tedavi maliyetleri konusunu yeniden gündeme taşıdı.