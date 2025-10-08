Florida açıklarında yapılan keşif, 18. yüzyılın en büyük deniz felaketlerinden birine yeniden ışık tuttu. Üç asırdan fazla bir süredir Atlantik’in dibinde yatan İspanyol hazinesi, bir kez daha su yüzüne çıktı. 1715 Fleet – Queen’s Jewels LLC adlı kurtarma ekibi, Florida’nın “Hazine Sahili” olarak bilinen bölgesinde yaptığı son dalışta binden fazla gümüş sikke gün yüzüne çıkardı.

Ekip, yaz başında aynı bölgede beş altın sikke ve birkaç nadir mücevher de bulmuştu. Bu son keşiflerle birlikte, 1715 yılında batan efsanevi İspanyol filosuna ait eser koleksiyonu daha da büyüdü.

BİR İMPARATORLUĞUN BATIŞI

Temmuz 1715’te, İspanya’ya dönmek üzere Amerika’dan ayrılan iki ticaret filosu, Meksika, Peru ve Bolivya’daki kolonilerden toplanan altın, gümüş ve mücevherlerle doluydu. Ancak yedi gün sonra, şiddetli bir fırtına, Florida açıklarında 11 gemiyi birden batırarak tüm serveti okyanus tabanına gömdü.

Bu olay, sömürgecilik tarihinin en büyük deniz felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yüzyıllar sonra bile, Atlantik’in bu bölgesi gemi enkazları ve tarihi eserlerle dolu.

“HER SİKKE BİR TARİH PARÇASI”

Operasyon Direktörü Sal Guttuso, keşfin yalnızca maddi değil, kültürel bir değeri olduğunu vurgularken, “Her bir sikke, İspanyol İmparatorluğu’nun Altın Çağı’nda yaşayan insanların hikayesini anlatıyor. 1000 tanesini tek bir çalışmada bulmak nadir ve olağanüstü” dedi.

Şirket, Florida’daki batık alanı üzerinde münhasır çıkarma haklarına sahip. Bulunan eserler önce korunacak, ardından yerel müzelerde halka sergilenecek.