Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İstanbul genelinde soğuk hava etkisini artırdı.

AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları sonrası kentin birçok noktasında akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan karın Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde yoğun olarak yağdığı görüldü.

Boğaz çevresinin yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de de yağış etkili oluyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının ardından 31 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

Vali Gül, eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışının tespit edilemediğini söyledi.

Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.

Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz."