Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci su yolu olan Mississippi Nehri, Minnesota'daki Itasca Gölü'nden doğup Meksika Körfezi'ne dökülene kadar 31 eyaletin sularını tahliye ediyor. Genişliği yer yer 18 kilometreyi bulan bu devasa ekosistem, bünyesinde barındırdığı 50 memeli ve 145 amfibi türüyle kıtanın en büyük biyolojik sığınaklarından biri kabul ediliyor. Nehrin bulanık sularında yaşayan en sıra dışı canlı ise görünümüyle bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

100 KİLOLUK TARİH ÖNCESİ SÜRÜNGEN

Mississippi'nin en karakteristik sakinlerinden biri olan timsah kaplumbağası, devasa boyutları ve ürkütücü görünümüyle "tarih öncesi" bir yaratığı andırıyor. Ağırlığı 100 kilograma kadar ulaşabilen bu canlı, Kuzey Amerika'nın en büyük tatlı su kaplumbağası unvanını taşıyor. Dikenli kabuğu, tuğla benzeri kafa yapısı ve kanca şeklindeki keskin gagasıyla adeta bir zırhlı aracı andıran sürüngen, nehir ekosisteminin en güçlü avcıları arasında yer alıyor.

DİLİNDEKİ "SOLUCAN" TUZAĞIYLA AVLANIYOR

Timsah kaplumbağasını diğer türlerden ayıran en ilginç özelliği, dilinde bulunan ve solucanı andıran hareketli uzantısı. Su tabanında hareketsiz bekleyerek ağzını açan kaplumbağa, dilindeki bu uzantıyı oynatarak balıkları ve amfibileri kendine çekiyor. "Canlı bir tuzak" gibi çalışan bu sistem sayesinde avlarını zahmetsizce yakalayan sürüngen, aynı zamanda nehir tabanındaki leşleri de tüketerek ekosistemin temizlik görevini üstleniyor.

DEVASA EKOSİSTEMİN KORUYUCUSU

326 kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan Mississippi, sadece suda yaşayanlar için değil, havadan gelen ziyaretçiler için de hayati önem taşıyor. Nehirdeki su seviyesi ve kirlilik oranları, 31 eyaletteki tarım ve yaban hayatı dengesini doğrudan etkiliyor. Bilim insanları, timsah kaplumbağası gibi nadir türlerin hayatta kalmasının, nehrin genel sağlığının en önemli göstergesi olduğunu vurguluyor.