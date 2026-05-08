İngiltere’de konut piyasasında dengeleri değiştiren "Kiracı Hakları Yasası" (Renters’ Rights Act) resmen yürürlüğe girdi. Yeni dönemle birlikte kiracılarını koruma altına alan İngiliz hükümeti, ev sahiplerine ise çok katı sorumluluklar getirdi.

Bu sorumlulukların başında, mülk sahiplerinin kiracılarına yeni haklarını içeren resmi bir PDF belgesini iletmesi geliyor. Ay sonuna kadar bu belgeyi göndermeyenleri ise ağır yaptırımlar bekliyor.

MÜLK BAŞINA CEZA KAPIDA

Yeni yasal düzenleme uyarınca, 1 Mayıs’tan önce yapılmış tüm kira sözleşmeleri için ev sahiplerinin "Bilgilendirme Formu" sunması zorunlu hale getirildi.

Hükümet tarafından hazırlanan ve yeni kuralları açıklayan bu PDF belgesinin 31 Mayıs 2026 tarihine kadar kiracılara ulaştırılması gerekiyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ev sahiplerine, yerel konseyler tarafından her bir mülk için 7.000 sterline kadar idari para cezası kesilebilecek.

"KUSURSUZ TAHLİYE" DÖNEMİ DE SONA ERDİ

Dailymail'de yer alan habere göre, yeni yasa sadece ev sahiplerine evrak zorunluluğu getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kiracıların elini de güçlendiriyor. Yasayla birlikte, İngiltere’de uzun süredir tartışma konusu olan 21. Madde kapsamındaki "kusursuz tahliye" (no-fault eviction) uygulaması tamamen yasaklandı. Artık ev sahipleri, geçerli ve kabul edilebilir bir neden sunmadan kiracılarını evden çıkaramayacak. Ayrıca belirli süreli kira sözleşmeleri yerini daha esnek olan periyodik sözleşmelere bırakacak.

2 MİLYONDAN FAZLA EV SAHİBİ RİSK ALTINDA

Sektör verileri, İngiltere’deki yaklaşık 2,3 milyon özel mülk sahibinden çok azının bu yeni zorunluluktan haberdar olduğunu gösteriyor. Landlord Studio tarafından paylaşılan verilere göre, bilgilendirme formu yayınlandığı ilk dört hafta içinde sadece 153 bin kez indirildi. Bu durum, milyonlarca ev sahibinin farkında olmadan büyük bir ceza riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

TDS Yardım Vakfı'nın yaptığı güncel bir araştırma, kiracıların da yeni yasadan yeterince haberdar olmadığını gösteriyor. Araştırmaya göre, kiracıların üçte ikisi yeni haklarını bilmezken, %78'lik bir kesim ise fahiş kira artışlarına karşı mahkeme yoluyla itiraz etme hakkına sahip olduğunun farkında değil. Uzmanlar, 31 Mayıs tarihine kadar hem ev sahiplerinin hem de kiracıların süreci yakından takip etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.