Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi.

Geçici maddeye göre, yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

31 MAYIS'A KADAR SÜRE TANINDI

Bu kapsamda, yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ve itfaiye raporunun alınması için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre tanınacak.

31 Mayıs 2026 itibarıyla itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek ve söz konusu iş yerleri kapatılacak.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.