Balıkesir’in Sındırgı ilçesi son aylarda sık sık depremlerle sallanıyor. Bölgede şu ana kadar 9 bine yakın sarsıntı kaydedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede yapısal risklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"BÜYÜK BİR DEPREMİN OLMASI ŞAŞIRTICI OLMAZ"

“Sındırgı’da son 3 günde 3 küçük deprem (M4.6, M4.2, M4.7) oldu. Önceden meydana gelen M6.1, M5.1, M5.0 depremleriyle boşalmayan yerdeki gerginlik devam ediyor. Yer ıkınıyor, ancak geri kalan gerinimi boşaltamıyor. Büyük bir depremin olması şaşırtıcı olmaz. Sındırgı’daki yapılar yorgun, halk tedirgin. Artçı depremler uzun sürebilir. Aynı kırığın uzantısında daha önce yaşanan Simav depremi gibi sonuçlar doğurabilir.”

"BİR AN ÖNCE TAŞININ"

Ercan, bölgede inşa edilen konutlara da dikkat çekerek, “Sındırgı’da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde, sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir”