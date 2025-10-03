Bartın'da yaşanan zehirlenme olayı fabrikayı alarma geçirdi. Olay Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında meydana geldi.
32 İŞÇİ RAHATSIZLANDI
Saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.