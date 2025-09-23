Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok’un cinayetlerine ilişkin Umut Davası’nın 13. duruşması dün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar 32 yıl sonra ilk kez tanık olarak dinlendi. Mahkeme Başkanı, duruşmaya SEGBİS ile katılan Ağar’a, cinayetin hemen ardından Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile aralarında geçen “Tuğlayı çekersem duvar yıkılır” şeklindeki sözlerini sordu.

GLADYO İLE İŞİMİZ OLMAZ

Bu sözlerinin tamamıyla yanlış anlaşıldığını söyleyen Ağar, şunları kaydetti:

“Orada benim söylemediğim bir şeyi söylenmiş gibi oldu. Yalnızca keşke bu cinayeti ucundan yakalasak, arkasından Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy cinayetleri de çözülürdü. Ben neden korkacağım? Duvar da çekerim, tuğla da çekerim. Ölümü göze almış, bu mücadelelerde, bu görevlerde bulunmuş bir insan olarak kimden korkup çekineceğim.”

Ağar, aile avukatı Yalçın Akbal’ın, “Peki, bu dava ile ilgili engellemeye sebep oldunuz mu ya da denk geldiniz mi?” sorusuna “hayır” yanıtı verdi. Avukatların “Gladyo” yapılanmasıyla ilgili soruları üzerine Mehmet Ağar, “Bizim Gladyo ile işimiz olmaz. Yaptıklarımız tamamen yasal çerçevede Bakanlık işleriydi” yanıtı verdi.

Mumcu’nun kızı Özge Mumcu’nun “Üzerinizde bir baskı oldu mu?” sorusuna ise Ağar şu yanıtı verdi:

“Kim benim üzerimde baskı kuracakmış? Ben illegal hiçbir baskıya boyun eğecek değilim. En ufak bir bilgim olsa iletirim. Sağlık sorunları sebebiyle İstanbul’dayım, o yüzden salona katılamadım. Davanın oldukça uzağındayım.” Dava, 9 Şubat 2026’ya bırakıldı. (ANKA)