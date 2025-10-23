İzmir genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, 1 kişi ise sele kapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı dereler de taştı. Bölge halkı, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Esnaf iş yerlerine, vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için ellerinde fırçalarla önlem almaya çalıştı. Sağanak ve dereden taşan sular nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri ile zemin kattaki evleri su bastı. Sürücüler suyla dolu cadde ve sokaklarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda ise sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği görüldü. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sağanak yağış Karaburun ve Aliağa'da ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası 66 yaşındaki Recep Yıldız, "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi.

Evini su basan vatandaşlardan 60 yaşındaki Gönül Sekitaş ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.

'SELE KAPILAN VATANDAŞIMIZIN ARACINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

İzmir'de öğle saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak sonrası İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Foça ilçesinde 23.10.2025 Perşembe günü (bugün) yoğun sağanak meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça'da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz 1,5 saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kilogram yağış almıştır. Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça’da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibarıyla yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Öte yandan, bir vatandaşın suyla dolan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.