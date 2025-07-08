Aşı ile önlenebilen hastalıklar arasında yer alan kızamık, ABD'de yeniden alarm seviyesine ulaştı. Son yıllarda yükselen aşı karşıtlığı, yıllar önce kontrol altına alınan bu hastalığı tekrar gündeme taşıdı. Ülkede bin 300'e yaklaşan vaka sayısı, son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

HER YERİ KIZAMIK SARDI

BBC’nin haberine göre, John Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı veriler, ABD’de kızamık salgınının ciddi bir dönüm noktasına geldiğini gösteriyor. 39 eyalet ile Columbia Bölgesi’nde kızamık vakaları kaydedilirken, en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 155 hasta ise hastanede tedavi altına alındı.

EĞİTİMSİZ TOPLULUKLARIN TAVRI HASTALIĞI YAYIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), vakaların yüzde 92’sinin ya aşı yaptırmayan ya da aşı durumu bilinmeyen bireyler arasında görüldüğünü açıkladı. Salgının en çok etkilediği eyalet Teksas oldu. Eyalette şu ana kadar 700'den fazla vaka bildirildi. Kansas ve New Mexico gibi eyaletlerde de onlarca vaka tespit edildi. Salgının, özellikle aşılama oranlarının düşük olduğu Mennonite toplulukları gibi modern tıbbı reddeden bölgelerde daha hızlı yayıldığı ifade ediliyor.

AŞI OLMAYAN HASTA OLUYOR

Salgın, yalnızca ABD’de değil, dünya genelinde de artan aşı karşıtlığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., daha önce çocukluk çağı aşılarına yönelik yanlış bilgiler paylaşmış, ancak daha sonra yaptığı açıklamada, “Aşı, kızamığı önlemenin en etkili yoludur” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de kızamık vakaları, 1990 yılında yaklaşık 28 bin seviyesindeydi. Yıllar içinde alınan önlemler ve yüksek aşılama oranlarıyla bu sayı 2000’li yılların başında 90’ın altına kadar düştü. Ancak 2014 ve 2019 yıllarında vaka sayılarında yeniden artış gözlendi. Günümüzde yaşanan artış, aşılama konusundaki bilinç eksikliği ve yanlış bilgi yayılımının ne denli etkili olabileceğini gösteriyor.