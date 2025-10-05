Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile adlı şirkette asistan olarak çalışan adam, her ay yaklaşık 500 bin peso (yaklaşık 21 bin 500 TL) maaş alıyordu. Ancak Mayıs 2022'de hesabına tam 165 milyon peso (yaklaşık 7.1 milyon TL) yatırıldı.

Daily Mail'deki habere göre şirket, çalışanla yaptığı ilk görüşmede parayı iade etmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını iddia etse de üç gün sonra adam istifasını sundu ve yasal süreç işlemeye başladı...

"HIRSIZLIKLA" SUÇLANDI AMA...

Yöneticiler, çalışanı "hırsızlık" suçlamasıyla mahkemeye verdi. Bu suçtan hüküm giymesi halinde 540 güne kadar hapis cezası alabilirdi. Ancak Şili'nin başkenti Santiago'daki yargıç, olayın "izinsiz tahsilat" kapsamında girdiğine hükmetti ve bunun ceza gerektiren bir suç olmadığını belirterek davayı düşürdü.

Şirket ise pes etmiş değil. "Kararın iptali için tüm yasal yolları kullanacağız" açıklamasını yaptı.