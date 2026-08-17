Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser taraması programının Temmuz 2024'ten bu yana verdiği sonuçları açıkladı. Memişoğlu, vatandaşları tarama yaptırmaya davet ederek erken tanının hayati önemine dikkat çekti. Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl bugün başlatılan proje kapsamında uygun yaş grubundaki vatandaşlara 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırıldığı belirtildi. "BİR SMS BİR HAYAT KURTARABİLİR Mİ?" Memişoğlu, açıklamasında şu verilere yer verdi: "Kanser tarama programları kapsamında Temmuz 2024'ten bu yana 16 milyon 88 bin 375 vatandaşımıza ücretsiz tarama yaptık. 658 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu tespit ettik. 35 bin 600 vatandaşımızda kanseri erken dönemde tespit ederek tedavi süreçlerini başlattık." Sağlık Bakanı, kanserde erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak, vatandaşları ücretsiz kanser taramalarına katılmaya çağırdı. Programın devam ettiği ve taramaların artarak sürdürüleceği ifade edildi.

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