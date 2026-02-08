Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'un ulaşım altyapısının kökten değişeceğini vurguladı. Özellikle Maslak, Levent ve Beşiktaş gibi yoğun iş merkezlerinin Kuzey Marmara Otoyolu'na doğrudan bağlanması, şehir içi trafikteki yükü önemli ölçüde hafifletecek.

EKONOMİYE YILLIK 4 MİLYAR LİRALIK KATKI

Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin hizmete girmesiyle birlikte devasa bir tasarruf kaleminin de oluşması bekleniyor. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, proje sayesinde zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan ise 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 4 milyar liralık tasarruf sağlanacak.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünel, toplamda 8,2 kilometrelik bir bağlantı hattına sahip olacak. Sahada 879 personel ve 180 iş makinesiyle 7/24 esasına göre yürütülen çalışmaların, bu yıl içerisinde tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

AFET VE TAHLİYE YOLLARINDA KRİTİK ROL

Sarıyer-Kilyos hattı, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayıp İstanbul’un afet güvenliği için de stratejik bir önem taşıyor. Tünel, olası büyük afet durumlarında kentin acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na en hızlı erişim imkanını sağlayacak.

Proje kapsamında 2 adet köprülü kavşak, bir viyadük ve çeşitli sanat yapıları da inşa edildi. Türkiye’nin en büyük üçüncü tünel açma makinesinin kullanıldığı bu dev yatırım, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda TBM teknolojisinin ilk kez bir karayolu tünelinde uygulandığı proje olma özelliğini taşıyor.