Alman devi Bayern Münih'e 2023-24 sezonunda Tottenham'dan 95 milyon euroya transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olan İngiliz golcü Harry Kane, Almanya'da fırtına gibi esiyor. Yıldız golcü, bu sezon Bavyera ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 41 gol ve 5 asistle 46 gole direkt katkı sağlayarak istatistikleri adeta altüst etti.

69 DAKİKAYA BİR GOL SIĞDIRDI

32 yaşındaki İngiliz santrfor, bu sezon tüm kulvarlarda 69 dakikada bir gol atma başarısını yakalayan Kane, Bundesliga'da ise 22 maçta 26 gol buldu ve her 68 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.

"SÖZLEŞME MADDESİ DEVRE DIŞI KALDI"

Öte yandan Alman basınında, sözleşmesinde 60-70 milyon euro bandında serbest kalma maddesi bulunan Kane'in ayrılacağı yönünde haberler çıksa da Bayern Münih efsanesi Uli Hoeness, Bavyeralı taraftarların yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı.

Bild'e konuşan Hoeness, serbest kalma maddesinin artık geçerli olmadığını belirtirken, kulübün Kane'e yeni bir sözleşme yapma hazırlığında olduğunu kaydetti. Alman basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih, 32 yaşındaki İngiliz golcü için 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme teklif etme hazırlığında.