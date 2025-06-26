FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Monterrey, Urawa Red Diamonds karşısında adeta şov yaptı. Rose Bowl’da oynanan mücadelede Japon temsilcisini 4-0 mağlup eden Meksika ekibi, grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Borussia Dortmund’un rakibi oldu.

8 DAKİKADA 3 GOLLE FİŞİ ÇEKTİLER

Monterrey, ilk yarıda sadece sekiz dakikada bulduğu üç golle maçı kopardı. 30. dakikada Nelson Deossa’nın 35 metreden attığı nefis golle öne geçen takım, dört dakika sonra German Berterame’nin düzgün vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Nelson Deossa'nın attığı gol sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan videosu oldu. Perdeyi açan Deossa'nın golü turnuvanın şu ana kadar atılan en güzel golü olarak gösterildi.

🚀Monterrey'de Nelson Deossa, Urawa Reds karşısında turnuvanın en güzel gollerinden birini attı. pic.twitter.com/faWkainNY4 — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2025

38. dakikada Jesús Corona'nın ceza sahası dışından attığı harika golle Monterrey skoru 3-0’a getirdi.

SON DOKUNUŞ BERTERAME’DEN

Maç boyunca etkili olan Monterrey, ikinci yarının uzatma dakikalarında Berterame’nin ikinci golüyle farkı dörde çıkardı. Böylece Meksika temsilcisi, Inter Milan’ın River Plate karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle birlikte grubu ikinci tamamladı ve Dortmund ile Atlanta’da oynanacak kritik eşleşmeyi garantiledi.

TORRENT: “BU GALİBİYET ÇOK ÖZEL”

Karşılaşma sonrası konuşan Monterrey Teknik Direktörü Domenec Torrent, “Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Ayrıca kulübümüz cumartesi günü 80. yılını kutlayacak. Bu galibiyet, bizim için daha da anlamlı,” dedi. Temsil ettikleri grubun zorluk seviyesine de değinen Torrent, “Bu grupta gol yemeden kazanmak kolay değildi,” ifadelerini kullandı.

URAWA ŞANSSIZ BAŞLADI, ERKEN VEDA ETTİ

Urawa, turnuvadaki ilk iki maçını kaybederek elenmişti. Karşılaşmanın ilk yarısında Ryoma Watanabe’nin pasıyla net pozisyona giren Yusuke Matsuo, kötü bir ilk dokunuşla fırsatı kaçırdı. Bu an, Japon ekibinin maça tutunma ihtimalini de sonlandırdı.