Halka (The Ring) filmindeki Samara Morgan karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Daveigh Chase'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin beklenen resmi açıklama yapılırken, adli tıp raporundaki bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.

Henüz çocuk yaşta yakaladığı başarıyı Halka filmindeki Samara rolüyle uluslararası üne dönüştüren Daveigh Chase'in yaşamını yitirmesi, hayranlarını yasa boğdu.

AIDS'E BAĞLI KOMPLİKASYONLAR YAŞADI

BBC'de yer alan habere göre; Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan resmi raporda oyuncunun ölüm nedeninin AIDS'e bağlı komplikasyonlar olduğu belirtildi. Raporda ayrıca uzun süreli çoklu madde kullanımının da sağlık durumunu ağırlaştıran etkenler arasında yer aldığı ifade edildi.

Chase'in son yıllarda zor bir yaşam mücadelesi verdiği öne sürüldü. İddialara göre oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu belirtilen Roy Hernandez ile birlikte zaman zaman sokaklarda ve otomobillerinde yaşamını sürdürüyordu.

MOTOSİKLET KAZASI HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre, Daveigh Chase'in hayatındaki dönüm noktalarından biri 2016 yılında geçirdiği motosiklet kazası oldu. Kazanın ardından kullandığı güçlü ağrı kesiciler nedeniyle bağımlılık geliştirdiği, bunun ilerleyen süreçte madde kullanımına dönüştüğü iddia edildi.

AİLESİYLE BAĞLARI KOPMUŞTU

ABD basınında yer alan bilgilere göre Chase, 2018 yılından itibaren çeşitli adli olaylar ve uyuşturucu bağlantılı suçlamalar nedeniyle birkaç kez gözaltına alındı. Oyuncunun son yıllarda ailesiyle de bağlarının koptuğu öne sürüldü.

Çocuk yaşta Hollywood'un gelecek vadeden yıldızları arasında gösterilen Daveigh Chase'in trajik yaşam öyküsü ve erken yaşta gelen ölümü, sinema dünyasında derin üzüntü yarattı.