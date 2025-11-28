Farkında olsak da olmasak da çoğumuz başkalarını memnun etmek ya da mutlu etmek için normalde yapmayacağımız şeyleri yapar, davranışlarını değiştirir ve çoğu zaman kendi ihtiyaçlarımızı geri plana iteriz. Bu alışkanlığın kendilerini yıprattığını hissedenler için bir klinik psikolog, TikTok üzerinden paylaştığı tavsiyelerle bu döngüyü kırmanın yollarını anlattı.

TikTok'ta yaklaşık beş milyon takipçisi bulunan ve çevrimiçi dünyada Dr. Julie olarak tanınan Dr. Julie Smith, on yılı aşkın deneyime sahip bir klinik psikolog. Hem sosyal konular hem de ruh sağlığı üzerine paylaştığı içeriklerle geniş bir kitleye ulaştı.

Son videolarından birinde Dr. Julie, insanları memnun etmeye çalışma davranışı üzerine konuşarak, bu eğilimden kurtulmak isteyenlere üç temel öneri de bulundu.

DUYGULARINIZI GİZLEMEYİN

Dr. Julie'ye göre, insanları memnun etmeye çalışanların ilk bırakması gereken şey kendi duygularını saklamaktır. Her zaman uyumlu görünmeye çalışmak sağlıklı değil. Fikirlerinizi küçümsemek ya da sessiz kalmak, çoğu zaman reddedilme veya çatışma korkusundan kaynaklanıyor.

Psikolog bu durumu şöyle ifade ediyor:

“Herkesi memnun etmek nezaket değil, bir korkudur... Çatışma, reddedilme ya da zor biri olarak görülme korkusu.”

Julie, niyetlerin kötü olmadığını ancak gerçek nezaketin, bazen rahatsız edici de olsa dürüst olmayı gerektirdiğini vurguluyor.

SÜREKLİ 'EVET' DEMEYİ BIRAKIN

İkinci tavsiye, her davete ya da isteğe otomatik olarak “evet” demeyi bırakmak. Dr. Julie’ye göre bu durum, sizi sosyal olarak bağlamaktan çok zaman içinde tükenmişliğe sürükleyebilir.

Uzman şöyle açıklıyor:

“Evet demek bağ kurmaz, kızgınlık yaratır. Sağlıklı ilişkilerde sınırlar vardır.”

Kısacası, hayır demek ilişkileri bozmaz; aksine daha sağlıklı hale getirebilir.

KENDİ İHTİYAÇLARINI ÖNCELİĞİNİZ OLSUN

Dr. Julie’nin üçüncü önerisi, kendi ihtiyaçlarınızı sürekli geri plana atmayı bırakmanız yönünde. Çünkü bu davranış, sizi hem görünmez kılar hem de kendinizi savunamamanıza neden olur.

Psikolog bu durumu şöyle özetliyor:

“Başkalarını mutlu etmek için ihtiyaçlarınızdan ne kadar vazgeçerseniz, o kadar görünmez olursunuz kendinize bile. İyi bir insan olmakla kendinizi savunmak birbirine zıt değildir.”

ÜÇ BASİT ADIMLA BÜYÜK DEĞİŞİM

Duygularınızı gizlemeyi bırakın

Her şeye “evet” demekten vazgeçin

Başkalarını sürekli kendinizin önüne koymayın

Bu üç basit kural, yaşam kalitenizde ve ilişkilerinizde önemli bir dönüşüm yaratabilir.