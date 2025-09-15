Uzun yıllardır direksiyon başında olan deneyimli bir şoför, kırmızı ışığa yakalanmadan sürekli yeşil ışıkta ilerlemenin mümkün olduğunu anlattı. 35 yıllık meslek hayatında trafiğin püf noktalarını öğrendiğini söyleyen şoför, bunun sırrının “yeşil dalga sistemi” olduğunu belirtti.

YEŞİL DALGA SİSTEMİYLE DURMADAN İLERLEMEK

Yeşil dalga sistemi, şehir içi trafiğinde kullanılan akıllı sinyalizasyon yöntemlerinden biri. Trafik ışıkları belirli bir hız aralığına göre senkronize ediliyor. Sürücü, bu hızda seyrettiğinde ardışık kavşaklarda ışıklar peş peşe yeşil yanıyor ve araç yoluna hiç durmadan devam edebiliyor. Ancak hız limiti düşerse ya da yükselirse, sürücü kırmızı ışığa yakalanabiliyor.

HEM ZAMAN HEM YAKIT TASARRUFU

Uzmanlara göre yeşil dalga sistemi yalnızca sürücülere zaman kazandırmıyor, aynı zamanda yakıt tüketimini de azaltıyor. Sürekli dur-kalk yapmak zorunda kalmayan araçların karbon salınımı azalıyor ve trafikteki akış daha güvenli hale geliyor. Ani fren ve hızlanmaların önüne geçilmesi, olası kazaları da büyük ölçüde engelliyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE UYGULANIYOR

Yeşil dalga sistemi, özellikle büyük şehirlerdeki ana arterlerde devreye sokuluyor. Örneğin 50 kilometre hızla sabit şekilde ilerleyen bir sürücü, kavşakların çoğunda yeşil ışığa denk geliyor. Bu sayede hem trafikte bekleme süresi azalıyor hem de sürücüler daha konforlu bir yolculuk yapabiliyor.

35 yıllık tecrübesiyle dikkat çeken şoför, bu sistemin farkında olan sürücülerin trafikte daha rahat yol aldığını belirterek, “Hızımı sabit tutarak hiç kırmızı ışığa yakalanmadan onlarca kavşaktan geçebiliyorum. Sırrı bilmeyenlerse sürekli fren yapmak zorunda kalıyor” dedi.