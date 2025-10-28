2034 FIFA Dünya Kupası öncesinde Suudi Arabistan, yeni projeleri ile heyecan yaratıyor.

Kupaya ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, dünyanın ilk gökyüzü stadyumu olacak NEOM Sky Stadium projesini tanıttı.

KUPAYA YETİŞECEK

NEOM Sky Stadium'un inşaatı sona erdiğinde stadın seyirci kapasitesi 46 bin kişi olacak. Stadyumun güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışması planlanıyor. İnşaatın 2027 yılında başlaması, projenin ise 2032’de tamamlanması planlanırken 2039 yılına sarkma ihtimali de değerlendiriliyor.

Proje, Suudi Arabistan’ın tek başına yaptığı ve FIFA tarafından resmen kabul edilen 2034 Dünya Kupası ev sahipliğiyle eş zamanlı olarak ilerleyecek.

350 METRE YÜKSEKLİKTE

Construction Review dergisine göre, NEOM Sky Stadium, NEOM’un doğrusal akıllı şehri The Line içine entegre edilecek ve çölün 350 metre üzerinde asılı şekilde inşa edilecek. Dergi, projenin “dünyanın ilk gökyüzü stadyumu” olacağını vurguladı.

FIFA’nın ön onayını alan proje, çevre dostu ve sürdürülebilir stadyum konseptinde yer aldı Ancak stadyumun yüksekliği ve konumu, mühendislik açısından ciddi zorluklar barındığı da aktarıldı. Mühendisler proje için çözüm üretme aşamasında olduğu da ifade edildi.

Suudi Arabistan basınında ise “Sky Stadium” projesine dair resmi bir açıklama yer almadı. Ancak ülkenin spor altyapısında büyük bir dönüşüm planladığı ve Dünya Kupası için projeler ürettiği biliniyor.