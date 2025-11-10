Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin AKP’li eski başkanı Yücel Yılmaz’ın, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden çok kısa bir süre önce fahiş tutarda bir çiçek alım sözleşmesi imzaladığı belirlendi. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen mali denetimlerde, belediyenin Şubat 2024’te imzaladığı çiçek alım faturasının tutarının 349,4 milyon TL olduğu hesaplandı.

Yaklaşık 350 milyon liralık harcamanın seçimlerden yalnızca 30 gün önce gerçekleşmesi, “Kamu kaynakları propaganda için kullanılıyor” eleştirilerinin haklılığını gözler önüne serdi. Ayrıca harcama için sözleşmenin fiyat araştırması yapılmadan imzalandığı tespit edildi. Yılmaz seçimi kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Akın yönetiminde CHP’ye geçti.