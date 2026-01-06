Türkiye’nin batı kesimleri, yarından itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle 36 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğu bölgelerinde ise çığ tehlikesinin arttığı bildirildi.

Batı bölgelerde son iki gündür etkili olan ılık hava, yerini kış koşullarına bırakacak. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Ege üzerinden yurda giriş yapacak yağışlı sistemin yarın öğle saatlerinden sonra etkisini göstermesi bekleniyor.

Rüzgarın; Kıyı Ege’de, zamanla Marmara’nın batısı ile İç Ege’de güney ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneybatısı ile Ege’nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Doğu Karadeniz kıyıları ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından çığ tehlikesinin arttığı belirtildi. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların çığ düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İŞTE UYARI VERİLEN 36 İL

Afyonkarahisar

Ağrı

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bingöl

Bitlis

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

İzmir

Kars

Kırklareli

Kütahya

Manisa

Muğla

Muş

Rize

Siirt