ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Donny Boys, şimdiye dek benzeri görülmemiş bir hedefin peşinde: Ülke genelindeki tüm McDonald's restoranlarını ziyaret etmek. 2024 Temmuz ayında başladığı yolculukta şimdiye kadar 350 şubeye uğrayan Donny, bu yolculuğu hem belgeliyor hem de sosyal medyada paylaşıyor.

HER GÜN BİR MCDONALDS

Donny, gittiği her McDonald's şubesini TikTok'ta paylaşarak menüden temizlik seviyesine kadar her detayı takipçilerine aktarıyor. Kısa sürede 128 binden fazla takipçiye ulaşan genç içerik üreticisi, şu ana kadar ABD’nin Wisconsin, Illinois, California, Oregon ve Washington eyaletlerindeki şubeleri ziyaret etti.

Günde en az bir McDonald's şubesine giden Donny, bu alışkanlığının sağlığını olumsuz etkilemediğini söylüyor: “Dengeli bir diyetim var. 14 yaşımdan beri neredeyse her gün McDonald’s yiyorum ve formumu koruyorum.”

ASIL AMAÇ: SEYAHAT

Genç içerik üreticisi için bu çaba sadece fast food yemek değil, aynı zamanda seyahat tutkusu. "Hayalim her zaman Amerika’yı baştan sona gezmekti," diyen Donny, McDonald's’ı bunun için bir motivasyon aracı olarak kullanıyor.

YARIM MİLYON DOLARI AŞABİLİR

Projenin maddi boyutu da azımsanacak gibi değil. Donny, tüm restoranları gezebilmesi için en az 500 bin ila 750 bin dolar arasında bir bütçeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu bütçe; yol, konaklama, yemek, araç bakımı ve uçuşları kapsıyor. Bu dev yolculuğu fonlamak için bir GoFundMe kampanyası başlatan Donny, şu ana kadar yalnızca 105 dolar toplayabildi.