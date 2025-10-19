Vatandaşa her fırsatta ‘kemer sıkın’, ‘porsiyon küçültün’, ‘sabredin’ diyen iktidar, sıra kendi harcamalarına geldiğinde göstermelik kararların ilerisine geçemiyor. Bu kararlardan birisi de kamunun araç satışı oldu.

Kamu kurumlarında bu yıl ‘tasarruf’ amacıyla ihtiyaç fazlası 1.395 aracın satılması kararlaştırıldı. Ancak bunlardan sadece 360’ına alıcı çıktı ve 121 milyon lira gelir elde edildi. Gelecek yıl ise 1.667 yeni araç alınması kararı verildi.

TASARRUFUN T’Sİ YOK CHP

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, geçmişte ‘Kamudaki araçlara yapılan masraf çerez parası’ diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için, “Tasarruf sadece Bakan Şimşek’in dilinde” dedi ve 2026 bütçesindeki araç sayılarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen 2024’te 111 bin 599 olan araç sayısı, Haziran 2025 itibarıyla kiralık olanlar hariç 119 bin 752’ye ulaştı. 2026’da ise 1.667 araç daha alınacak. Satış için Özelleştirme İdaresi’ne verilen araç sayısı sadece 1.395 oldu. Bunlardan da şimdiye kadar 360 adeti satılabildi.”

“Tasarrufun T’si yok, sadece ‘adı’ var” ifadelerini kullanan Bakırlıoğlu, “Önce lüks makam araçlarından vazgeçin. Satılan 360 araçtan 121 milyon 675 bin lira gelir elde edilmiş, bu mu tasarruf. Diğer yanda gelecek yıl 1.667 tane araç daha alıyorlar. Onlara ödenecek para satılanların kat kat üzerinde olacak” dedi.

119 bin araçtan 1.395 tanesi fazlaymış

CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, “Geçen yıl mayıs ayında yayınlanan tasarruf genelgesi kapsamında mevcut taşıtlar gözden geçirilecekti. 119 bin aracın sadece 1.395’inin fazlalık olduğu belirlendi” diye konuştu.