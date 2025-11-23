Yeni yılda elektrik faturaları cep yakacak. Yeni düzenleme ile 4 bin kilovatı aşan kullanımlarda devletin sağladığı indirim iptal edilecek. Bu da kullanım durumuna göre faturaya zam olarak yansıyacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bu uygulamanın "gizli zam" olduğunu dile getirirken "100 TL olan ürünün fiyatını 130 TL yaptığımız zaman zam yapmış oluyoruz. Elektrikte de bir zam olayı ile karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Son birkaç yıldır elektrik faturalarında kilovat sınırı üzerinden indirim uygulandığını anımsatan Şahin, örneğin normal faturası 653 lira gelen ve 200 kilovat kullanım yapan bir tüketicinin 286 TL devlet desteği ile 286 TL'lik bir fatura ödemesi yaptığını söyledi.

"ZAM DENMİYOR AMA İNDİRİM İPTALİ DENİYOR"

Yeni yıldan itibaren bu kilowat sınırının da düşürüldüğünü ve 4 bin kilowatı aşanın indirimden yararlanamayacağını belirten Şahin, "Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor. Otomatikman 286 TL’lik fatura 653 TL olacak. Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

"15 MİLYON HANE VE 45 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK"

Zamdan 15 milyon hanenin ve 45 milyon kişinin etkileneceği öngörülürken Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da bunun örtülü zam anlamına geldiğini savunmuştu. EMO’ya göre 3 bin kilovat sınırı, dört kişilik bir ailenin temel elektrik ihtiyacını bile karşılamıyor.

2018’de sadece büyük sanayi tesislerini kapsayan sistem, haneleri de kapsayacak şekilde genişletildi. 2025'te faturaya devlet desteği getirilerek, sınır 5 bin kilovat olarak belirlendi. Ancak bu tüketim sınırı 1 Ocak 2026'dan itibaren 4 bin kilovata düşürülecek.

Diğer yandan EMO'nun EPDK’nın kamu yararı yerine piyasa lehine hareket ettiğini savunarak 5 bin kilowat sınırının iptal edilmesi için açtığı davadan da henüz karar çıkmadı.