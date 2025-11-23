Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri Dubai'de dünyanın en yüksek oteli açıldı. IHG'nin Vignette Collection markasına katılan Ciel Dubai Marina, resmi olarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

377 metre yüksekliğe ulaşan ve 82 kat üzerine kurulan otel, toplam 1004 oda ve süitiyle dünyanın en yüksek oteli unvanını taşıyor. Odaların tamamında, kentin silüetini çerçeveleyen yerden tavana camlar bulunuyor. Palm Jumeirah, Dubai şehir manzarası ve Arap Körfezi, odalardan kesintisiz şekilde izlenebiliyor.

OTELİN İÇİNDE 8 RESTORAN BULUNUYOR

Otelin 76’ncı katında, denize bakan ve dünyanın en yüksekte konumlanan açık sonsuzluk havuzlarından biri yer alıyor. Kulenin zirvesine yakın bölüme kurulan gözlem terası ise ziyaretçilere ufka kadar uzanan panoramik manzaralar sunuyor.

Ciel Dubai Marina, gastronomi ve yaşam tarzı alanında da iddialı. Otel bünyesindeki 8 farklı restoran ve kafe, dünya mutfaklarından geniş seçenekler sunuyor. Ayrıca otelde 24 adet spor salonu bulunuyor.