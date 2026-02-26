Bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen ancak tamamen gerçek ve devasa bütçeli bir askeri projeyle karşınızdayız. İnsanoğlu doğaya hükmetmek için yine doğanın ta kendisinden, üstelik 38.000 yıldır buzların altında uyuyan minik yaratıklardan ilham alıyor.

ABD ordusunun en gizli araştırma kollarından biri olan DARPA, Alaska'nın dondurucu karanlığındaki devasa buz tünellerinde uyuyan on binlerce yıllık mikroorganizmaları yeniden hayata döndürüyor.

Amaçları tıbbi bir mucize bulmak değil; bu mikropların Neandertal döneminden beri -40 dereceye nasıl dayandığını çözerek, Kuzey Kutbu'nda savaşacak askerler için donmaya karşı "süper kremler", donmayan silahlar ve buz çözücü araçlar üretmek. İşte "ICE COLD" projesinin perde arkasında yaşananlar...

Tüneli'nde çalışan CRREL (Soğuk Bölgeler Araştırma ve Mühendislik Laboratuvarı) bilim insanları, buz çekirdeklerinde 26 yeni mikroorganizma türü tespit etti. Toprak ekibinin başkanı Mikrobiyolog Robyn Barbato'nun deyişiyle, "Mikroplar en iyi kimyagerlerdir".

Bu ilkel kimyagerlerin özellikleri askeri birer silaha dönüşmek üzere:

ABD ORDUSUNUN 4 PRATİK HEDEFİ

"Süper" Donma Karşıtı Kremler: Mikropların hücrelerinin donmasını engelleyen proteinleri taklit edilerek, askerlerin yüzlerine veya ellerine sürebilecekleri, doku donmasını (frostbite) imkansız kılan biyolojik kremler üretmek.

Donmayan Ekipmanlar: Arktik koşullarda anında donan mürekkepleri, silah mekanizmalarını ve aniden boşalan bataryaları koruyacak yeni nesil biyolojik antifriz sıvıları geliştirmek.

Anında Buz Çözücüler: Uçak kanatlarındaki veya zırhlı araçların üzerindeki buzu kimyasal asitler yerine, mikropların enzimleri sayesinde saniyeler içinde eritecek organik spreyler yapmak.

Toprak Stabilizasyonu: Küresel ısınmayla eriyen ve çamura dönen donmuş toprağı (permafrost) askeri araçların geçebileceği şekilde yeniden dondurup sertleştirecek mikroplar kullanmak.

ICE COLD BİYOBANKASI: NASIL ÇALIŞIYOR?

Hasat ve Taşıma: Ekipler tünelden aldıkları binlerce yıllık buz örneklerini New Hampshire'daki laboratuvara taşıyorlar.

Canlandırma (Uyandırma): Bu bakterilerin hepsi tamamen "ölü" değildir. Bazıları on binlerce yıldır uyku halinde (spor formunda) beklerken, bazıları buzun içindeki diğer bakterileri yiyerek çok yavaş da olsa çoğalmaya devam etmiştir.

Kataloglama: Uyandırılan bu bakteriler "ICE COLD" adlı canlı bir veri tabanına (biyobankaya) ekleniyor. Sadece 1 gram donmuş toprakta yaklaşık 10 milyon bakteri hücresi bulunuyor.

SİVİL HAYATA FAYDALARI NELER OLACAK?

Bu devasa bütçeli biyolojik araştırma sadece askerleri ısıtmakla kalmayacak:

Uçakların ve otoyolların kış aylarında buzlanmasını önleyecek, çevreye zararsız sivil buz çözücüler.

Aşırı soğuklarda organ nakli sırasında organların doku hasarı görmeden çok daha uzun süre dondurularak saklanabilmesini sağlayacak yeni biyomedikal proteinler.

Araştırmacılar, bu buzların içinde buldukları bakterilerin %52'sinin dünyada "tamamen yeni (daha önce hiç keşfedilmemiş)" türler olduğunu belirtiyor. 38.000 yıllık bir sır, geleceğin teknolojisini yazıyor.