Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda şirketin peş peşe kepenk indirmesine neden olurken, ekonomideki daralmanın vurduğu sektörlerden biri de eğitim oldu.



1988 yılında öğrencilere kapılarını açan ve Türkiye'nin en ünlü özel okulları arasında yer alan İzmir Özel Ege Lisesi, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato başvurusunda bulundu.





MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ



İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 'İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SANAYİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'' tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek, okul hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı.



Okulun mali tablolarını incelemek üzere konkordato komiseri olarak bağımsız denetçi mali müşavir Gülden Kaman, hukukçu Yaşar Can Göksoy ve işletme fakültesi öğretim görevlisi Erhan Demireli görevlendirildi.

Mahkemenin kararında, “Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle, borçlu davacı İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş. ile davacı Yansı Eraslan ve Ebru Eraslan hakkında 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren 1 yıllık kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin sonuçlarının uygulanmasına ve ihtiyati tedbirlerin devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.









