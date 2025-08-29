UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahne alan Fiorentina, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Polissya karşısında zorlu bir sınav verdi. İtalyan ekibi, 2-0 geriye düştüğü mücadelede geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇIN KAHRAMANI: EDIN DZEKO

Karşılaşmanın yıldızı ise 8.6 başarı puanı ile şüphesiz Edin Dzeko oldu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren ve yeni planlamada düşünülmeyen Boşnak golcü, 89. dakikada attığı kritik golle Fiorentina’ya galibiyeti getirdi. Dzeko’nun bu golü, İtalyan temsilcisinin Konferans Ligi’nde yoluna devam etmesini sağladı. Dzeko ayrıca 8/13 ikili mücadele başarısı ve 7/10 hava topu başarısı ile maçın en çok hava topu kazanan oyuncusu oldu.

Fiorentina, Polissya ile oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Rövanş maçında ise zorlansa da son dakikalarda bulduğu gollerle turu geçmeyi başardı.