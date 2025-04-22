Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’da mart ayında son 39 yılın en düşük yağışı kaydedildi. Marmara Bölgesi genelinde de yağışlarda önemli düşüşler yaşandı.

Derlenen verilere göre, Marmara Bölgesi’nde mart ayı yağış ortalaması uzun yıllar boyunca 66,1 milimetre olarak ölçüldü. 2023 yılı mart ayında 63 milimetre yağış kaydedilirken, 2024 yılının aynı döneminde bu miktar 25,7 milimetreye düştü. Bu verilere göre, bölgedeki yağışlar geçen yıla oranla yüzde 59, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 61 azaldı.

İstanbul’un yanı sıra Kırıkkale’de son 65, Balıkesir’de son 42, Kocaeli ve Sakarya’da ise son 36 yılın en düşük mart ayı yağışları kayıtlara geçti. Yağışlı gün sayıları bazı bölgelerde 15-20 gün aralığında ölçülürken, Kırıkkale çevresinde bu süre yer yer sadece 1 güne kadar düştü.

"BU BİR ALARMDIR"

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşanan bu düşüşün ciddi bir kuraklık sinyali verdiğini belirtti. Özdemir, baraj doluluk oranlarının geçici bir rahatlama sağladığını ifade ederek, "Barajlarımızın dolu olması bizi aldatmasın. Bu yıl toprağın nemlenmesi açısından bazı bölgelerde kısa vadeli iyileşme sağlansa da, önümüzdeki yıllar için bu bir alarmdır." dedi.

Özdemir ayrıca, dünya genelinde ortalama sıcaklık artışının 1,3 dereceye ulaştığını, büyük şehirlerde bu artışın daha da belirgin hissedildiğini söyledi.