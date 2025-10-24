Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini reddetti. Mahkeme, konkordato kapsamında verilen geçici mühletin kaldırılmasına ve şirketin iflasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun görevine son verildiğini ve iflas kararının derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü’ne bildirileceğini duyurdu.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Şirketin mali darboğazdan çıkmak için yaptığı konkordato başvurusu, mahkeme tarafından reddedildi. Kararda, geçici mühlet kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve ilgili kurumlara gerekli yazıların gönderilmesine karar verildi.

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGIN HİZMET AĞINA SAHİPTİ

1986 yılında kurulan Ankara Kargo, yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen taşımacılık firmalarından biri olarak faaliyet gösterdi. Şirketin beş bölgede oluşturduğu 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70’in üzerinde hizmet noktası bulunuyordu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya gibi illerde aktif hizmet veren firma, Türkiye’nin dört bir yanına taşımacılık ağı kurmuştu.