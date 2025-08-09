Türkiye’de bireysel borçluluk krizi yeni bir eşiği geçti. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB) verilerine göre, 2025’in ilk 6 ayında kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 201 bin 388’e ulaştı. Böylece borcunu ödeyemeyen toplam kişi sayısı 4.1 milyonu geçti.

Borç yükünün bu kadar büyümesine karşılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2025 başında devreye aldığı ‘tavsiye niteliğindeki’ yapılandırma düzenlemesi, uygulamada beklenen etkiyi yaratmadı. Kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturan düzenleme, özellikle özel bankalar tarafından sınırlı şekilde uygulandı. Kredi borcunu ödeyemeyen yüz binlerce vatandaş yapılandırma umuduyla bankalara başvururken, çoğu ‘olumsuz’ yanıt aldı.

YÜZDE 176’LIK ARTIŞ

Rapora göre, Haziran 2025 itibarıyla bireysel kredilerde tasfiye olunacak (batık) alacak tutarı 212 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, önceki yıla göre yüzde 176’lık artış anlamına geliyor. Artışta, hem kredi kartı harcamalarındaki yükseliş hem de gelirlerin enflasyon karşısında zayıflaması etkili oldu.

Haziran 2025’te bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 161 bin 709 olurken, bireysel kredi borcundan takibe düşen kişi sayısı 148 bin 993 olarak kaydedildi. Ocak-Haziran 2024 döneminde yasal takibe intikal eden kişi sayısı 890 bin 595 iken, 2025’in aynı döneminde bu sayı yüzde 35 artışla 1.2 milyona dayandı.

Perakende ve inşaat borçları yükselişte

Bankacılık sektöründe borç sorunları sadece bireysel krediler ve kredi kartlarıyla sınırlı kalmıyor. Haziran 2025 itibarıyla bankaların tasfiye olunacak toplam kredileri 514.7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. 211.7 milyar TL ile toplamın yüzde 41.1’i bireysel krediler ve bireysel kredi kartlarındaki takipteki borçlardan oluşuyor. Toptan ve perakende ticaret ile motorlu araç servis hizmetleri sektöründeki tasfiye olunacak krediler 68.5 milyar TL (%13.3), inşaat sektörü ise 64.7 milyar TL (%12.6) ile dikkat çekiyor. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü 30.6 milyar TL (%5.9), tekstil sektörünün ise 17.7 milyar TL (%3.4) batık borcu bulunuyor.