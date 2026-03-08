Kaliforniya açıklarında araştırmalar yapan deniz biyologları, hayvanlar aleminde eşine rastlanmamış bir ebeveynlik vakasını belgeledi. Graneledone boreopacifica türü derin deniz ahtapotu, okyanusun 1,4 kilometre altında tam 4,5 yıl boyunca kuluçkaya yattı. 2007 yılında keşfedilen ve 2014 yılında sonuçları yayımlanan çalışmada, dişi ahtapotun bu süre zarfında tek bir an bile yumurtalarının başından ayrılmadığı ve hiçbir besin tüketmediği saptandı.

DONDURUCU SU GELİŞİMİ YAVAŞLATIYOR

Okyanus tabanındaki 3-4 derecelik dondurucu su, embriyoların gelişimini ekstrem düzeyde yavaşlatıyor. Sığ sularda aylar süren kuluçka süreci, bu tür için yıllarca süren bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Dişi ahtapot, metabolizmasını neredeyse durdurma noktasına getirerek enerjisinin tamamını yumurtaları temizlemeye, havalandırmaya ve yırtıcılardan korumaya harcıyor.

YAVRULAR İÇİN KENDİNİ FEDA EDİYOR

Bilim insanları, bu uç stratejinin derin denizdeki yiyecek kıtlığına karşı geliştirilmiş evrimsel bir uyum olduğunu belirtiyor. Anne ahtapotun 4,5 yıl süren açlığı ve korumacılığı sayesinde yavrular, yumurtadan çıktıklarında diğer türlere göre çok daha gelişmiş ve avlanmaya hazır oluyor. Karmaşık sinir sistemi ve hormonal değişimler sayesinde iştahını tamamen bastıran anne, yavrular yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor.