Mugele’nin “4 aylık, yüzdelik dilimin dışında bir bebek – 10 kiloluk saf kas” notuyla yayınladığı ve 20 milyondan fazla görüntülenen videosu kısa sürede viral oldu. Ancak videoya gelen yorumlar, sevimlilikten çok suçlama içerdi. Bazı kullanıcılar, Gunner’ın görüntüsünü çocuk istismarı olarak değerlendirdi; “Bu çocuk şeker hastası olabilir mi?”, “Bu bir istismar vakası” gibi yorumlar dikkat çekti. Hatta bazıları “Ozempic” gibi zayıflama ilacı göndermeleriyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

Tepkiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Maci Mugele, gelen eleştirilerin kendisini derinden yaraladığını belirtti:

“İnsanların bu görüntüyü tatlı bulacağını düşünmüştüm. Ancak ne kadar acımasız olunabileceğini görmek beni şoke etti. Bir bebeğe yönelik bu kadar rahat şekilde kötü yorum yapılması gerçekten sarsıcı.”

Genç anne, oğlunun tamamen sağlıklı olduğunu ve doktorların herhangi bir sağlık sorunu görmediğini vurguluyor. Gunner’ın doğumdan bu yana yaşıtlarına göre hep iri olduğunu belirten Mugele, şu ifadeleri kullandı:

“Hamilelik sürecim boyunca karnım her zaman normalden büyük görünüyordu. Doğumda da 3,6 kilo civarındaydı. Ama sonrasında çok hızlı kilo aldı. Onu yalnızca acıktığında emziriyorum. Bu, nasıl istismar olabilir anlamıyorum.”

Sosyal medyada gelen eleştiriler kadar destek mesajları da eksik olmadı. NFL takımlarından Tampa Bay Buccaneers, espirili bir şekilde “Gunner için sahada şimdiden yer ayırıyoruz” yorumu yaptı. Bazı kullanıcılar ise bebeği “İri bebekler çok tatlı”, “Harika görünüyor” sözleriyle övdü.

Tüm tartışmalara rağmen anne Mugele kararlı:

“Doktorlar oğlumun gayet sağlıklı olduğunu söylüyor. Başkalarının olumsuz yorumları beni ilgilendirmiyor.”

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