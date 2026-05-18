Northern Territory bölgesinde kurulacak sistemde yaklaşık 12 bin hektarlık dev güneş enerjisi sahası yer alacak. Üretilen elektriğin Endonezya açıklarından geçecek yüksek voltajlı deniz altı kabloları üzerinden Singapur’a ulaştırılması hedefleniyor. Uzmanlara göre bu altyapı, dünyanın en uzun deniz altı elektrik iletim hatlarından biri olabilir.

PROJENİN MALİYETİ 24 MİLYAR DOLARI BULUYOR

Yaklaşık 24 milyar dolarlık yatırım değerine sahip projede yalnızca güneş panelleri değil, dev enerji depolama sistemleri de kurulacak. Üretilen elektriğin kesintisiz aktarılabilmesi için büyük ölçekli batarya altyapısının da projeye dahil edildiği belirtildi.

Yetkililer, sistemin tam kapasiteye ulaştığında milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye çıkmasının hedeflendiğini açıkladı. Singapur’un enerji ihtiyacının önemli bölümünün bu projeyle desteklenebileceği ifade ediliyor.

2030’LU YILLARDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

SunCable projesi ilk kez 2021 yılında gündeme gelmişti. Ancak süreç içerisinde yaşanan finansal krizler ve yatırımcı sorunları nedeniyle çalışmalar bir dönem yavaşladı. Daha sonra projeye yeni yatırımcıların dahil olmasıyla birlikte plan yeniden hız kazandı.

Projenin ilk aşamasının 2030’lu yılların başında devreye alınması hedefleniyor. Uzmanlara göre sistem tamamlanırsa yalnızca Avustralya için değil, küresel enerji sektörü açısından da önemli bir dönüm noktası olabilir.

Özellikle ülkeler arası temiz enerji transferi konusunda yeni bir model oluşturabileceği belirtilirken, proje şimdiden dünyanın en iddialı yenilenebilir enerji yatırımları arasında gösteriliyor.