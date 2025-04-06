Fenomen Becky, sosyal medya hesabından "Londra Heathrow Havalimanı'ndan birinin kayıp valizini satın aldım. Toplamda 80 sterline (yaklaşık 4 bin TL) mal oldu. Kamera karşısında açalım, bakalım değdi mi?" diyerek valizi açtı.

Valizin siyah bir poşetle sarılı olduğunu söyleyen Becky, paketi açtıktan sonra mavi bir Delsey marka valizle karşılaştı. "Bu valizlerin yenisi yaklaşık 200 sterlin. Güzel bir başlangıç..." diyen influencer, ardından valizi açtığında bir kadına ait olduğuna emin olduğu kıyafet yığınıyla karşılaştı.

TAKİPÇİ SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Valizin içinde çeşitli çantalar, etiketleri hala üzerinde olan elbiseler, kullanılmış makyaj malzemeleri, bir Tommy Hilfiger mont, vintage Lee kot pantolon ve kaşıntı kremi gibi ürünler buldu. Becky, sahte olduğunu fark ettiği Guess marka çanta görünce ise biraz hayal kırıklığına uğradı...

En ilginç parça ise New York'taki bir restorana ait yemek fişi oldu. "İçinde çorap ya da ayakkabı olmaması biraz garip. Tatil valizi ama temel şeyler yok" diyen Becky, deneyimi tam anlamıyla değerlendirmek için bir valiz daha sipariş ettiğini de açıkladı.

Becky'nin TikTok'taki takipçi sayısı 400 bini aşarken, paylaştığı video karmaşık tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar bu durumun bir mahremiyet ihlali olduğunu savunurken, bazıları da kendi kaybettikleri eşyaların böylece satılmasından rahatsız olduklarını belirtti.