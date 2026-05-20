Venüs’ün zarif geçişi, Jüpiter’in devasa desteği ve Ay’ın olumlu açıları, başkalarının yükünü taşımaktan yorulanlar için muazzam bir dönüm noktası müjdeliyor.

Bu tarih kesinlikle bir tesadüf değil. Haziran ayının ilk günü, gökyüzünde ancak 7 yılda bir tekrarlanan özel bir kavuşumu beraberinde getiriyor. Son aylarda hayatı, arabayı dik bir yokuşa yukarı itmeye çalışıyormuş gibi yaşadıysanız müjde: Yol nihayet yokuş aşağı iniyor ve kolaylaşıyor.

Haziran ayında cennetin bereketini hissedecek 4 burç

Boğa

Boğalar için "ucuz iş gücü" olma veya emeğinin sömürülmesi dönemi tamamen kapanıyor. Yıllardır sadakatle ve sabırla yaptığınız işler, nihayet gerçek değerini buluyor. Önünüze oldukça cazip bir iş birliği teklifi gelebilir; sakın şüpheye düşmeyin, bu bir tuzak değil. Bu, Şubat ayında evrene gönderdiğiniz o sessiz dileğin somut bir cevabı.

Aşk kapınızı yavaş ama oldukça ciddi adımlarla çalıyor. İlişkisi olan Boğaların partnerleri, bugüne kadar gizli kalmış, hayranlık uyandırıcı bir yönlerini açığa çıkaracak. Bekar Boğalar ise ortak bir arkadaş davetinde veya bir doğum günü partisinde hayatlarını değiştirecek o kişiyle tanışabilir.

Yengeç

Aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs, Yengeç burcuna adım atıyor ve hayatınızdaki tüm dengeleri değiştiriyor. Aylardır enerjinizi sömüren, ortamı zehirleyen o aile dramaları kendiliğinden çözülecek. Sizin tamamen gözden çıkardığınız, "asla adım atmaz" dediğiniz biri öne çıkıp sizden özür dileyecek.

Miras, vergi iadesi ya da çoktan unuttuğunuz bir borcun ödenmesi yoluyla elinize beklenmedik bir para geçebilir. Ancak sizin için en büyük nimet çok daha basit bir şeyde saklı: Sonunda, gece yarısı anlamsız kaygılarla uyanmadan, kesintisiz ve huzurlu bir uyku çekeceksiniz.

Başak

Sevgili Başaklar, uzun süredir çok bitkinsiniz. Bu fiziksel bir yorgunluk değil; aslında sizi hiç ilgilendirmeyen şeyleri bile kontrol etmeye çalışmaktan kaynaklanan zihinsel bir tükeniş. Haziran ayı size en çok ihtiyacınız olan şeyi, yani "bırakabilmeyi" öğretecek. Bir iş arkadaşınız projenizi devralacak, çocuğunuz kendi sorununu kendi çözecek ya da partneriniz sizin yerinize harika bir karar verecek. Ve işin güzel yanı; siz müdahale etmeseniz de her şey tıkır tıkır yolunda gidecek.

İş hayatınızda yurt dışı bağlantılı veya online platformlar üzerinden harika bir fırsat doğabilir. İçinizdeki o kuşkucu sese yenilip "Emin değilim" diyerek bu fırsatı hemen reddetmeyin, şans verin.

Balık

Balık burçları yıllardır hayal kuruyor, ancak Haziran ayı itibariyle hayal dünyasından çıkıp somut adımlar atmaya başlıyorlar. Sürekli ertelediğiniz o yaratıcı projeniz, ilk ciddi müşterisini veya sponsoruyla buluşuyor. Eğer taşınmayı, ev değiştirmeyi düşünüyorsanız; daire, iş ve doğru insanlar sanki sihirli bir şekilde aynı anda bir araya gelecek.

Haziran ayında aşk hayatınız adeta bir film sahnesi gibi. Hiç tanımadığınız bir yabancıyla, alışılmadık bir ortamda karşılaşabilirsiniz. İlginç olan şu ki, o insanla ilk andan itibaren sanki yıllardır birbirinizi tanıyormuş gibi derin bir bağ hissedeceksiniz.

Bu dönemde yapılan büyük hata: "Kozmik tuzak"

İşler nihayet yoluna girdiğinde, insanların en sık yaptığı hata donup kalmaktır. Bilinçaltımız hemen arkasından kötü bir şey geleceğini fısıldar ve bizi durdurur.

Bu bolluk dönemi eylül sonuna kadar devam edecek olsa da, kozmik fırsat kapıları ayın ilk 15 gününde en yüksek seviyede açık olacak.