Bahar mevsimi sadece doğanın değil, insan hayatının da uyanışa geçtiği kritik dönemdir. Astrologların son yayınladığı raporlara göre, bu ilkbahar sıradan bir mevsim geçişi olmayacak. Gökyüzündeki dizilimler; Boğa, Yengeç, Başak ve Yay burçları için eski defterlerin acımasızca kapandığı ve uzun zamandır hayali kurulan "yeni hayatın" kapılarının açıldığı devasa bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Story.hr portalının derlediği astrolojik verilere göre, şansın ve cesaretin yanlarında olacağı o seçilmiş 4 burcu bekleyen radikal değişimler şunlar...

1. BOĞA: Prangalar Kırılıyor, Netlik Başlıyor

Bahar, Boğalar için kelimenin tam anlamıyla bir "kişisel özgürleşme" dönemi. Uzun süren durgunluk bitiyor. Kariyer cephesinde daha iyi koşullar ve sarsılmaz bir güvenlik sunan yeni iş fırsatları masaya geliyor. Aşk hayatında ise belirsizliklere artık yer yok; sürüncemede kalan ilişkiler adını bulurken, bekar Boğalar yavaş ama yıkılmaz temeller üzerine inşa edilecek yeni bir ilişkiye adım atıyor. Artık başkalarını değil, kendilerini seçme vakti.

2. YENGEÇ: Geçmişin Enkazından Doğan Özgüven

Yengeçler tam bir "duygusal rehabilitasyon" evresine giriyor. Onları yıllardır yerinde saydıran, yıpratan tüm geçmiş hikayeler ve toksik bağlar bu bahar kesin olarak kesilip atılıyor. Profesyonel anlamda sarsılan özgüvenlerini yeniden zirveye taşıyacak büyük proje kapıda. Bahar sonuna doğru ise hayatlarını temelden sarsacak radikal karar geliyor: Yeni bir şehre taşınma, iş değiştirme veya partnerle aynı eve çıkma.

3. BAŞAK: Analizin Sonu, Finansal Hasatın Başlangıcı

Başaklar için bu baharın tek bir teması var: Somut sonuçlar! Aylarca süren ince hesaplar, planlamalar ve analizler nihayet meyvesini veriyor. Finansal ve kariyer alanında devasa bir sıçrama yaşanacak; zamlar, büyük sözleşmeler veya kendi girişimlerini başlatma fırsatları peş peşe gelecek. Özel hayatta ise enerjilerini sömüren insanları hayatlarından çıkarıyorlar. Bekar Başaklar için ofis koridorlarında veya ortak bir projede filizlenecek rasyonel bir aşk ihtimali çok yüksek.

4. YAY: Sınırları Aşan Cesur Göç

Sabit kalmaktan nefret eden Yaylar için bu bahar, duvarların yıkıldığı an olacak. Tek bir yere çakılıp kalma hissi tamamen buharlaşıyor. Yurt dışı bağlantılı işler, uzun seyahatler ve hatta tamamen farklı bir ülkeye/şehre taşınma fırsatları doğuyor. Aşk hayatlarında onlara ilham verecek, vizyonlarını genişletecek yeni yüzler ortaya çıkarken; ilişkisi olan Yaylar ev taşıma veya gelecek planlaması gibi bağları derinleştiren o büyük adımı atıyor.