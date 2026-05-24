Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüklerinden birer Genel Müdür yardımcısı kurul üyesi olarak atanacak.

Bu bürokratların kurula ‘Teknik bilgi, kurumsal tecrübe ve mevzuat bütünlüğü’ açısından katkı sunacakları belirtildi. Halen Ticaret Bakanlığı’nda iki üyenin yer aldığı Reklam Kurulu’nun üye sayısı artırılıyor. Kurulda Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan birer temsilci bulunuyor. Kuruldaki Ticaret Bakanlığı temsilcisi 6’ya çıkacak.

AYDA BİR HUZUR HAKKI

Kurul üyelerine ayda bir defa ‘huzur hakkı’ ödeniyor ve ücretin miktarı her yıl değişiyor. Reklam Kurulunda halen Bakanlıklar, YÖK, RTÜK, TSE, Reklamverenler Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Reklamcılar Derneği, Tüketici Dernekleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden üye bulunuyor. Bu arada Reklam Kurulu’nun, yılın ilk beş ayında uyguladığı toplam idari para cezasının 122 milyon lirayı aştığı bildirildi.