‘Trasfer şampiyonluğunun’ en az lig şampiyonluğu kadar itibar gördüğü Türkiye’de 4 büyüklerin bozulan finansallarını toparlamak için yeni gözdesi bedelli sermaye artırımları oldu. Sermaye piyasalarından istisnai bir fon sağlama aracı olan bedelli sermaye artırımı; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan oluşan büyükler için rutin hale geldi.

Son 2 yılda Trabzonspor 4, Galatasaray 3, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 2 kez bedelli sermaye artırma kararı aldı. Futbol Ekonomisi Uzmanı Tuğrul Akşar, 2002’den bu yana son başvuruları da eklediğimiz zaman 4 büyüklerin toplam 18 kez bedelli sermaye artırımı yaptığını ve 18.9 milyar lira finansman topladığını hesapladı.

GELİRLERİN İKİ KATI

Akşar, dünyanın hiçbir yanında borsada işlem gören futbol takımlarının bedelli sermaye artırımına bu kadar sık başvurmadığını vurgulayarak “4 büyükler bedelli sermaye artırımını suistimal ediyor” dedi. Kulüplerin bu kadar sık bedelli sermaye artırımına başvurmasıyla mali yatırımcılarını mağdur ettiğini belirten Akşar, taraftarlar için de bu durumun problem olduğunu söyledi.

SIKI DENETLENMELİ

Akşar, TFF ve Sermaye Piyasası Kurulu’nu hem başvuru süreci hem de sağlanan kaynağın nerede kullanıldığını sıkı bir şekilde denetlemediği için eleştirdi. Akşar, “4 kulübün birikimli zararı 15-16 milyar TL. Zarar, gelirlerin yüzde 125’ine ulaştı. Bankalara olan borçları ise 45 milyar TL. Borçlar, gelirlerin 2 katı, özkaynakların 5 katına ulaştı. Bu durum bedelli sermaye artırımından sağlanan fonların taahhüt edildiği şekilde kullanılmadığını ortaya koyuyor” dedi.

Temkinli faiz mesajı borsaya kayıp getirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yatay bir başlangıç yaptıktan sonra düşüş eğilimi gösterdi. Endeks, günü yüzde 1.28 değer kaybıyla 10.225 puandan kapatırken, işlem hacmi 88.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Son haftalarda hızlı yükselen bankacılık endeksinde ise günlük kayıp yüzde 3’ü aştı. Faiz indirimi fiyatlamasının hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’dan gelen temkinli mesajların ardından kâr satışlarının yaşandığını aktarıyor. Endekste genel olarak 10.000 seviyesinin üzerinde ‘kalıcılık’ bekleniyor.