Reddit’te başlayan bir tartışmada kullanıcılar tabelanın ne anlama geldiğini çözmeye çalıştı. Bir kullanıcı, işaretin belirli kısıtlamaların sonunu gösterdiğini belirterek, “Bu tabela, hız sınırı, sollama yasağı ya da başka bir trafik kuralı kısıtlamasının bittiğini gösteriyor. Bu noktadan sonra sürücüler normal trafik kurallarına geri dönüyor,” yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı da aynı yönde bilgi vererek, “Eğer bu tabeladan önce 60 km/s hız sınırı varsa, artık genel trafik kuralları geçerlidir” dedi.

AVRUPA GENELİNDE KULLANILIYOR

Tabelanın yalnızca İzlanda’ya özgü olmadığı, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de kullanıldığı öğrenildi. Alman otoyollarında aynı işaret, hız sınırının sona erdiği anlamına geliyor. Bu nedenle özellikle yerel sürücüler arasında oldukça tanıdık bir simge haline gelmiş durumda.

Kanadalı bir Reddit kullanıcısı ise kendi ülkesinde böyle bir tabelanın bulunmadığını belirtti. Tartışmaya katılanlar, Avrupa yollarında sıkça karşılaşılan bu tür tabelaların turist sürücüler için önemli bir bilgi olduğunu vurguladı.

AVRUPA’DA YENİ TRAFİK İŞARETLERİ GÜNDEMDE

Benzer şekilde, İspanya’da da kısa süre önce S-17a kodlu yeni bir park tabelası kullanılmaya başlandı. Bu tabela, belirli bölgelerde ve belirli sürelerle park etme izni veriyor. Altında yer alan semboller, parkın izinli olduğu alanları (örneğin eczane ya da hastane önleri) ve azami park süresini gösteriyor.

Öte yandan, sürücüler arasında “gece yakıt almanın daha ekonomik olduğu” yönündeki yaygın inanış da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak Interfuel uzmanı Gordon Wallis’e göre düşük sıcaklıkların yakıtın yoğunluğunu artırması, tasarruf anlamında pratik bir fark yaratmıyor.