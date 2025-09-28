Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli mevkiinde saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından uzmanlar depremin olası etkilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni'ne bağlanarak 4 gün önce gazeteci Özlem Gürses'in Para Politika programındaki ifadelerine dikkat çekti.

"6.7-6.8 DEPREM OLUR, 2 AYRI FAY KIRILIR"

Üşümezsoy günler önceki programda şunları kaydetmişti:

"Simav'a geldiğim zaman Simav'da herkes ben potansiyel olarak fayın uzunluğu 40 kilometre 6.7, 6.8 deprem olur diyorum ama oradaki fayın 2 tane bombesi var. O iki ayrı bombeden dolayı iki ayrı fay gibi kırılır. Aynı İstanbul'daki 7 büyüklüğünde deprem olacak Silivri ile Yeşilköy arasında dedikleri gibi."

"ARTÇI DEPREMLER EN AZ BİRKAÇ AY SÜRECEKTİR"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise X üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları yazdı:

Bugün 12:59’da yemişli Simav’da M5,4 büyüklüğünde küçük orta bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem öncesinde 4,4 4,6, 3,9 luk ayrıca onlarca önce deprem gerçekleşmiştir. Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir .

Sındırgı‘da 10 Ağustos‘ta olan M6,1’lik depremin artçıları en büyüğü M5,0, M5,1 olarak, yüzlerce artçı depremde sürmektedir.

Simav‘da 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş, aylarca sürmüştür. Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür. Her ne kadar 5,4 lük deprem ana deprem gibi görünüyor. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle depremin daha da büyümesi beni şaşırtır.

Her ne kadar bu kararı il valisi alsa da bir JEOFİZİK yüksek mühendisi, deprem bilimci olarak, can güvenliğini sağlamak için evine güvenmeyenler, güvendikleri evlerde oturan komşuların da ya da çadır ya da araçlarında birkaç gün kalarak beklemelerini öneririm.

Artçı depremler en az birkaç ay sürecektir. Bu büyüklükteki bir deprem köy evlerinde, hayvan damlarında yıkım yapmış olabilir.

Bu depremlerin Sındırgı kırığı boyunca olması çok olağandır.

"İSTANBUL'U ETKİLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu bölgede çıkan Ilıcalar kaplıcaları jeotermal enerjinin ısıtıcısı ve ana kaynağı da bu tür depremlerdir. Dolayısıyla Simav‘da ne Sındırgı‘da ne Gediz‘de ne Bigadiç‘te bu deprem oluşumları gelecekte de durmayacaktır.

Bölgede üretebileceği en büyük deprem 7,2 dolayında olup bu depremlerin kökeni Ege bölgesi avkulanması ile ilişkili olup kuzey Anadolu kırığıyla hiçbir ilgisi yoktur. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle böyle büyük bir depremin olması şaşırtıcı olur.

İstanbul’da ya da başka bir yerleri etkilemesi de söz konusu değildir.

"BÖLGE KUZEY GÜNEY GERİLME ALTINDA"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ardından X üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor" ifadelerini kullanırken, "Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun" dedi.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Emekli Prof. Dr. Osman Bektaş ise, "Naşa Fay zonu içerisinde gelişmiştir" diyerek şunları söyledi:

"UŞAK Fay Bloğu üzerinde 1969-2025 yılları arasında oluşmuş 6 adet M6-7 depremleri depremselliği kuzeye KÜTAHYA Fay Bloğuna taşımıştır. Bölgede daha büyük deprem sürpriz olmaz"

"TEKRAR ETME OLASILIĞI YÜKSEK"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Simav-Yemişli'de nisan ayında büyüklüğü 4'ten fazla depremler kaydedildiğini, nisan ayından bu yana aralıklarla artçı depremlerin yaşandığını, ancak bugünkü depremin ana şok niteliğinde olduğunu belirtti.

AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fayın kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğunu kaydeden Sözbilir, şu bilgileri paylaştı:

"Depremin odak mekanizma çözümü 10 Ağustos'ta meydana gelen Sındırgı Depremi ile aynı özellikler sunuyor. Fakat depremlerin yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos'ta Sındırgı Depremi Simav Fay Zonunun en batı ucunda meydana gelmişti. Bugünkü deprem ise, Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli (Simav) taraflarında oldu. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

Prof. Dr. Sözbilir, Simav ilçesi ve Naşa bölgesi civarının, Batı Anadolu'nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer aldığını, bölgenin özellikle Simav Fayı ve Naşa Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ettiğini belirtti.