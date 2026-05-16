Türkiye'de gençlerin içine itildiği derin çıkmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde bile kendini gösterir oldu. TÜİK’in sık sık ‘makyajlı ve taraflı’ olmakla eleştirilen verileri bile iktidarın Türkiye’deki gençleri getirdiği hali gizleyemedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala açıklanan veriler, gençlerin bayramını işsiz bir şekilde kutlayacağını gösterdi.

TÜİK’in ‘İstatistiklerle Gençlik 2025’ raporuna göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı arttı. 2024’te yüzde 22.9 olan bu oran, 2025’te yüzde 23.3’e yükseldi. Bu da 15-24 yaş aralığındaki 2 milyon 961 bin 45 gencin ne işe ne de okula devam ettiğini gösterdi.

YÜZDE 58’İ HİZMETTE

TÜİK hesaba dahil etmese de bu yaş aralığını 15-29’a çıkardığımızda bu sayının 4 milyonu geçtiği düşünülüyor. Türkiye’deki her 4 gençten 1’isi tam da okul çağında ne okula ne de işe gitmiyorken, işe gidebilenler de garson, kurye gibi mesleklerle hizmet sektörüne sıkıştı. İstihdamdaki gençlerin yüzde 57.9’u hizmet sektöründe yer aldı. Gençlerin yalnızca yüzde 11.6’sının tarım, yüzde 30.5’inin sanayide çalıştığı ortaya çıktı.

Pembe tablo çizmeyi unutmadı

TÜİK bu verilerde de pembe tablo çizmeyi bırakmadı. TÜİK’e göre gençlerin yüzde 54.4’ü mutlu olduğunu söylerken, yüzde 75.5’i işinden memnun olduğunu, yüzde 52’si de elde ettiği kazançtan memnun olduğunu söylemiş.