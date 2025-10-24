Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Karşılaşmada Karagümrük'ün iki, Kayserispor'un da bir golü geçersiz sayıldı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini 16. dakikada penaltıdan Larsson ile 79. dakikada Atakan Çankaya attı. Kayserispor'un gollerini ise 68 ve 74. dakikada Onugkha kaydetti.

Maçın 90+1. dakikasında Kayserispor'da Benes direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ardından Kayserispor puanını 6'ya, Fatih Karagümrük ise 4'e çıkarttı. Kayserispor, 17. sırada yer alırken Karagümrük son sıraya demir attı.