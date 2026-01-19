DEM Parti öncülüğünde Demokratik Kurumlar Platformu’nca Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri arasında yaşanan çatışmaları protesto etmek için Diyarbakır’da yürüyüş düzenlenmek istendi.

Koşuyolu Parkı’ndan Dağkapı’ya yapılması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. DEM Parti yetkilileri ile polis tarafından bir süre yapılan müzakereler sonuçsuz kalınca polis, kalabalığın dağılmasını istedi.

GAZLI MÜDAHALEDEN VEKİLLER DE ETKİLENDİ

Polisin uyarısının ardından kalabalıktakiler, yürüyüşe geçmek istedikleri sırada müdahaleyle karşılaştılar. Koşuyolu parkında başlayan müdahale, Batıkent Meydanı’na kadar sürdü.

Müdahale sırasında DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin biber gazından etkilendi.

Batıkent meydanında polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıtırken, bazı gazeteciler de biber gazından etkilendi.

İSTANBUL VE BATMAN'DA DA GERGİNLİK VARDI

DEM Parti'nin İstanbul Sarıgazi'deki protesto gösterisinde DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Çınar Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Batman'daki protesto gösterilerinde de gözaltıların olduğu ifade edildi.

VAN'DA OLAY ÇIKTI

Van Emek ve Demokrasi Platformu’nun Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan ve yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan’ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, gözaltındaki diğer 40 kişinin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

Aralarında Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz’ın da bulunduğu çok sayıda avukatın da gözaltına alınmasının ardından, avukatlar Adliye binasında bir araya geldi. Avukatlar buradan sloganlar eşliğinde Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne kadar yürüdü.