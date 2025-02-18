Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Antalya'da işlettiği kasap dükkanının kirası 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltti. Federasyon başkanı ve mülk sahibi V.A. mahkemede karşı karşıya gelecek. Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz" dedi.

5 BİN LİRADAN 20 BİN LİRAYA YÜKSELTMEK İSTEDİ

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'nın Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ve 20 yıldır işlettiği kasap dükkanının mülk sahibi V.A., iş yeri kirasını 2 yıl önce 5 bin liradan 20 bin liraya yükseltmek istedi.

UZLAŞMA TEKLİF ETTİ

Dükkana 500 bin liranın üzerinde tadilat ve yatırım yaptığını belirten Yardımcı, mülk sahibine uzlaşma teklif etti. 2026 yılına kadar kendisine süre verilmesini ve periyodik olarak aylık kirada artış yapacağını söyleyen Yardımcı ile mülk sahibi, anlaşmazlığı mahkemeye taşıdı.

'BU KADAR YATIRIMI, ÜRÜNÜ NEREYE GÖTÜRECEĞİM'

2 yıldır süren yargı sürecinde karar çıkmasını beklediğini ifade eden Yardımcı, "2 yıl önce direkt 20 bin lira aylık kira istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. Mülk sahibi de çıkmamı istedi. Bu kadar yatırımı, ürünü nereye götüreceğim. Dükkan kendisine de lazım değil. Şu anda aylık 10 bin lira ödüyorum. 2025 Haziran ayında sözleşmemizin günü doluyor ve yüzde 60-70 artışla kiramı ödemeye devam edeceğim" dedi. Mahkemenin vereceği karara göre hareket edeceğini belirten Yardımcı, "Herkes 3 kuruş para için kiracı çıkarırsa olmaz. 'Kendim işleteceğim, börekçi yapacağım burayı' dedi. Buna da inanmıyorum" diye konuştu