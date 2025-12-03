CHP lideri Özgür Özel, 28-30 Kasım tarihlerinde "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultay'da geçerli bin 333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Böylece Özgür Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Özel günler sonra tebrik mesajlarını paylaşarak teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, kendisini arayan genel başkanların adını paylaştı.

BAHÇELİ DE TEBRİK ETTİ

Özel paylaşımında şunları kaydetti:

"39. Olağan Kurultayımızda yeniden Genel Başkanlığa seçilmem nedeniyle, telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medya paylaşımı yaparak tebriklerini ileten;

DEM Parti Eş Genel Başkanları Sayın Tülay Hatimoğlulları ve Sayın Tuncer Bakırhan’a,

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye,

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na,

DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a,

Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’a,

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan’a,

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’a,

Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Seyit Aslan’a,

Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’a,

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye,

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a,

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş’a,

Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu’na teşekkür ediyorum.

Dayanışma mesajlarını ileten yurt dışındaki kardeş partilerimize, ayrıca sendikalarımızın, meslek odalarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Partimiz, tüm zorluklara rağmen, millet iradesinden başka hiçbir güce inanmadan yoluna devam etmektedir. Bundan sonra da hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kapsayarak, demokrasi ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Son seçimlerin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, tüm demokratlarla ve demokrasiye inanan tüm siyasi partilerle dayanışma içindedir. Türkiye’nin yaşadığı tüm sıkıntıları aşmanın yolu; toplumsal barış, sarsılmaz kardeşlik, daimi demokrasi ve eksiksiz adalettir.

Yeni dönemden samimi dileğimiz, siyasetin rotasının milletin ihtiyaç ve beklentilerine çevrildiği; kavganın, kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın olmadığı bir Türkiye’dir.

LİSTEDE SADECE ERDOĞAN YOK

29 Kasım'da genel başkan seçilen Özel 4 gün sonra listeyi paylaşırken, yalnızca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer almadığı görüldü.